Krebserregendes Gas Radon in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen

Radon, genauer gesagt Radon-222, ist ein Zerfallsprodukt. In einer lang andauernden Zerfallsreihe entstehen aus Uran auf natürlichem Wege Stoffe wie Thorium, Protactinium, Radium und eben Radon. Dieses zerfällt dann wiederum in "Nachfolgestoffe" wie Polonium, Astat, Bismut und schließlich zu stabilem Blei. Die hauptsächliche Gefahrenquelle für den Menschen ist letztlich nicht das Radon selbst, sondern seine Zerfallsprodukte, wobei Polonium-Isotope am meisten zur Belastung der Lunge durch Alphastrahlung beitragen.

Diesen Zerfall vom Uran zum Radon und vom Radon zum Polonium kann man nicht verhindern. Weil das gasförmige Radon durch kleine Risse in der Erde nach oben in die Luft strömt, ist die Radon-Konzentration in Gebieten mit Uran im Boden immer höher als anderswo. Vor allem betrifft das die Mittelgebirge.

Das Bundesamt für Strahlenschutz hat aus Messungen, Berechnungen und der Bodenbeschaffenheit eine Karte für ganz Deutschland erstellt, auf der ersichtlich wird, wie hoch das Radon-Potenzial an einem Ort schätzungsweise ist. Es handelt sich also um eine Art Gefahrenprognose, die besagt: In Gebieten mit hohen Werten ist auch das Risiko höher, dass Radon in Gebäuden eine Rolle spielt. Für Mitteldeutschland sieht das dann so aus: