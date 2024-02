Das Rätsel um die Fortpflanzung der riesigen Asselspinnen der Art Colossendeis megalonyx am Meeresgrund vor der Antarktis ist nach mehr als 140 Jahren gelöst. Wie ein Forscherteam der Universität von Hawaii in ihrer im Fachjournal "Ecology" veröffentlichten Studie berichtet, legen weibliche Asselspinnen Tausende nur etwa 100 Mikrometer winzige Eier. Diese werden anschließend vermutlich vom Vater in tagelanger Kleinarbeit am felsigen Meeresboden festgeklebt.