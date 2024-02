Forschende des National Oceanography Centre in Southampton und Liverpool haben herausgefunden, dass erhöhtes Schmelzwasser im Nordatlantik eine Kette von Ereignissen in Gang setzen kann, die zu heißeren und trockeneren europäischen Sommern führen.

Die Forschenden erklären, dass das Vereinigte Königreich und Nordeuropa im Sommer 2023 ungewöhnlich kühles und nasses Wetter erlebten. In Grönland hingegen sei der Sommer ungewöhnlich warm gewesen, was zu einem erhöhten Süßwassereintrag im Nordatlantik führte. Dies löste eine Ereigniskette aus, die die Wissenschaftler darauf schließen lässt, dass die Bedingungen zwischen Ozean und Atmosphäre in diesem Jahr günstig für einen ungewöhnlich warmen und trockenen Sommer in Südeuropa sein werden. Auch für Nordeuropa erwarten die Forschenden, je nach dem welchen Weg das Schmelzwasser nimmt, in den nächsten fünf Jahren trockenere und wärmere Sommer.