70 Prozent aller Schwangeren leiden an Morgenübelkeit. Dieses weitverbreitete Unwohlsein hat allerdings eine schwerwiegende Ausprägung, Hyperemesis gravidarum genannt. Diese "schwere Morgenübelkeit" kann in den ersten 16 Wochen der Schwangerschaft diagnostiziert werden, wenn eine Person unter Übelkeit und Erbrechen leidet, von denen mindestens eines schwerwiegend ist, die Nahrungsaufnahme beeinträchtigt und Aufgaben des täglichen Lebens beeinträchtigt.

"Hyperemesis gravidarum kann sich nachteilig auf die Lebensqualität der Mutter auswirken und zu kurz- und langfristigen Beeinträchtigungen bei den Nachkommen führen", schreibt Koautorin Larissa Jansen vom Amsterdam Reproduction and Development Research Institute in Rotterdam. Die Ursachen für die Erkrankung sind noch nicht vollumfänglich geklärt, einige Risikofaktoren jedoch ausgemacht. So tritt schwere Morgenübelkeit eher bei jüngeren Frauen, bei einem weiblichen Fötus oder bei Mehrlingsschwangerschaften auf. Schwere Morgenübelkeit tritt häufig bei nachfolgenden Schwangerschaften erneut auf.