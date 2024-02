Der Realismus des neuen KI-Videogenerators Sora des US-amerikanischen ChatGPT-Entwicklers OpenAI weckt Ängste vor brisanten Video-Deepfakes im Wahljahr 2024. Das KI-Tool ist in der Lage, anhand von Text-Befehlen täuschend echte 60-Sekunden-Videos zu erstellen. Wie das Fachmagazin New Scientist berichtet, erreicht Sora seinen hohen Grad an Realismus durch die Kombination zweier KI-Ansätze: Demnach wandelt ein lernfähiges Diffusionsmodell zufällige Bildpixel in ein kohärentes Bild um, während zeitgleich eine Transformer-Architektur sequentielle Daten kontextualisiert und zusammensetzt.

Aufgrund weiterer rasanter Verbesserungen solcher Text-to-Video-Anwendungen rechnet der KI-Experte Hany Farid von der University of California in Berkeley damit, dass es künftig immer schwieriger wird, gefälschte von echten Videos zu unterscheiden. "Diese Technologie könnte, wenn sie mit KI-gestütztem Klonen von Stimmen kombiniert wird, eine völlig neue Front eröffnen, wenn es darum geht, Deepfakes von Menschen zu erstellen, die Dinge sagen und tun, die sie nie getan haben", sagte Farid dem New Scientist.