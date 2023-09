Was technokratisch und wenig griffig klingt, ist eine Hürde, die seit 1970 gerade einmal 0,01 Prozent aller wissenschaftlichen Publikationen überschritten haben. Zitate gelten in der Wissenschaft als einer der wichtigsten Indikatoren für die Bedeutung einer wissenschaftlichen Arbeit. Die "Citation Laureates" gelten auch als mögliche Anwärter für den Nobelpreis: Seit 2002 haben insgesamt 71 Preisträger einen solchen erhalten.

Parkin erforscht Speichertechnologie, die ohne Mechanik funktioniert. Stattdessen setzen die von ihm patentierten Festplatten auf Spintronik, also auf den Eigendrehimpuls von Elektronen, in denen sich Informationen speichern lassen. "Als ich das zum ersten Mal vorschlug, sagte man mir, das sei unmöglich. Es hat acht Jahre gedauert, das Gegenteil zu beweisen. Dann haben wir einen Artikel in Science veröffentlicht, in dem dieses Konzept beschrieben wird und der mehr als 5.000 Mal zitiert worden ist. Es ist eine meiner am häufigsten zitierten Arbeiten, und ich bin sehr stolz auf dieses Konzept", sagt Stuart Parkin. Lob gibt es auch von Claudia Becker, Rektorin der MLU: "Forschung, wie Stuart Parkin sie betreibt, ist im besten Sinne transformativ: Sie liefert nicht nur hochqualitative bahnbrechende Erkenntnisse, sondern hat das Potenzial, ganze Generationen zu prägen."