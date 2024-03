Bildrechte: Tschechische Akademie der Wissenschaften

Die bislang frühsten Spuren von Homo erectus auf unserem Kontinent stammen von den Ausgrabungsstätten in Atapuerca in Spanien und der Vallonet-Höhle in Südfrankreich. Diese sind jedoch mit 1,12 bis 1,2 Millionen Jahren deutlich jünger als die Steinwerkzeuge aus Korolewo. Das Forscherteam unter Leitung der Tschechischen Akademie der Wissenschaften vermutet deshalb, dass Europa von Ost nach West durch Frühmenschen besiedelt wurde. Womöglich kamen sie aus dem Nahen Osten, zogen über den Kaukasus oder durch Kleinasien und von dort die Donau flussaufwärts nach Europa weiter. Korolewo liegt nahe dem Donau-Nebenfluss Theiß.



Für die Altersbestimmung der Schicht, in der die Homo erectus-Steinwerkzeuge von Korelowo gefunden wurden, verwendeten die Forscher zwei Datierungsmethoden. Beide beruhen auf seltenen radioaktiven Isotopen, nämlich Beryllium-10 und Aluminium-26. Sie entstehen, wenn kosmische Strahlung auf quarzhaltige Ablagerungen trifft. Die Isotope zerfallen sehr langsam und über ihr Verhältnis zueinander kann das Alter einer Schicht bestimmt werden. Beide Methoden erbrachten bei den Untersuchungen am HZDR in Dresden ein Alter von etwa 1,42 Millionen Jahren. Die Studie des Forscherteams erschien in der Fachzeitschrift "Nature".