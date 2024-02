Ein sächsisches Konsortium unter Beteiligung von Forschern der TU Chemnitz will bis Ende 2026 in Görlitz Europas erste Straßenbahn mit Wasserstoffantrieb auf die Schiene bringen. Wie die Universität mitteilte, wurde das Projekt HyTraGen (Hydrogen-Tram for next Generation) unter Federführung der Hörmann Vehicle Engineering GmbH in Chemnitz offiziell gestartet. Das Bundesverkehrsministerium fördert das Projekt mit acht Millionen Euro.