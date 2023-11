An der Studie der Northwestern University in Chicago/Illinois nahmen 213 Menschen zwischen 50 und 75 Jahren teil. Etwa ein Viertel von ihnen hatte normalen, der Rest einen zu hohen Blutdruck. Der Median der täglichen Natrium-Aufnahme (Natriumchlorid = Kochsalz) lag bei 4,45 Gramm, was deutlich über dem von der Weltgesundheitsorganisation WHO empfohlenen Wert von zwei Gramm Natrium (knapp fünf Gramm Salz) liegt. Ein Teil der Probanden erhielt eine Woche lang zusätzlich zur üblichen Salzaufnahme täglich 2,2 Gramm Natrium, der andere Teil durfte pro Tag insgesamt nur 0,5 Gramm Natrium aufnehmen. Nach einer Woche wurde getauscht.