In der Studie wurde das Blut von mehr als 2.500 erwachsenen Probanden untersucht. Und in jeder Probe wurden PFAS (per- und polyfluorierte Alkylverbindungen) gefunden. Seit ihrer Erfindung in den 1950er-Jahren sind Schätzungen zufolge mehr als 10.000 verschiedene Substanzen aus dieser Kategorie entwickelt worden. Wegen ihrer wasser-, fett- und schmutzabweisenden Eigenschaften kommen sie in tausenden Produkten wie Kosmetik, in Zahnseide, aber auch in Pfannen-Beschichtungen und in Löschschaum zum Einsatz. Sie sind so gut wie nicht abbaubar, deshalb werden sie auch "Ewigkeitschemikalien" genannt.