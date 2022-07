"Unsere Ergebnisse richten die Aufmerksamkeit auf die Infektion von Speicheldrüsen mit Darmviren und Speichel als potenziell bedeutenderen Übertragungsweg durch Husten, Niesen und Küssen im Vergleich zum akzeptierten Übertragungsweg, der fäkalen Kontamination“, schreibt das Team um Nihal Altan-Bonnet von den National Institutes of Health in Bethesda (Maryland, USA) in der Fachzeitschrift Nature.

Belegen konnte das Forscherteam die Vireninfektionen via Speichel mit einem Versuch, bei dem der Speichel von infizierten Mäusen gesunden Mäusekindern verabreicht wurde. Anschließend erkrankten die Kinder. Außerdem konnten die Forschenden einen weiteren relevanten Übertragungsweg für Noro- und Rotaviren nachweisen: Wurden infizierte Mäusekinder von einer nicht infizierten Mutter gesäugt, infizierten sie die Mutter dabei. Einmal infiziert, gab die Mutter die Viren wiederum an bislang nicht infizierte Mäusekinder weiter.

Mit diesen Indizien züchteten die Forscher im Labor menschliche Speicheldrüsenzellen und konnten zeigen, dass sich Noroviren in großen Mengen in ihnen vermehren. Das gibt auch einen interessanten Impuls für die weitere Forschung: Wenn sich Noroviren auf künstlichen Speichelzellen genauso vermehren wie im Darm, dann können sie dort womöglich auch genauso gut erforscht werden. Bislang hatte man für diese Forschung 3D-Kulturen menschlicher Därme verwendet – sogenannte Minidärme. Die Arbeit mit diesen Minidärmen ist allerdings kostspielig.

Noro- und Rotaviren vermehren sich in der Darmwand und lösen bei Infizierten Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen und Durchfall aus. Laut der Studie "Global Burden of Disease“ von 2018 gibt es jährlich etwa 300 Millionen Infektionen mit diesen Viren allein bei Kindern, rund 200.000 Kinder sterben. In den vergangenen Jahren berichteten Medien immer wieder von Krankheitsausbrüchen in Pflegeheimen oder auf Kreuzfahrtschiffen, die durch diese Darmviren verursacht wurden. Zwar wurden Virenpartikel bereits im Speichel von Infizierten gefunden, doch man hielt sie für ein Nebenprodukt der Darminfektion und für nicht infektiös.