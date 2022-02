Diesen Schutz belegt jetzt eine neue Studie von Corine GeurtsvanKessel und Kollegen von der medizinischen Fakultät der Erasmus-Universität in Rotterdam, die in Science Immunology erschien. Eine zweite Arbeit von Ryutaro Kotaki und Kollegen vom japanischen Nationalinstitut für Infektionskrankheiten zeigt darüber hinaus, dass zwei Dosen eines mRNA-Impfstoffs über mehrere Monate hinweg zur Reifung von Gedächtnis-B-Zellen führen. Diese können neutralisierende Antikörper herstellen, die gegen alle möglichen Varianten wirken, auch gegen Omikron.

Corine GeurtsvanKessel und ihre Kollegen hatten das Blut von 60 Krankenhausangestellten untersucht, die mit einem der vier 2021 zugelassenen Impfstoffe gegen Sars-CoV-2 geimpft worden waren, also mit Moderna, Biontech/Pfizer, Astrazeneca oder Janssen. Alle diese Impfungen haben eine robuste T-Zell-Immunität ausgelöst, die auch sechs Monate nach der letzten Impfdosis deutlich messbar war und auch gegen Omikron wirkte. Allerdings lösten Impfungen gegen Omikron im Vergleich mit den anderen bisher bekannten Virusvarianten die niedrigste Menge neutralisierender Antikörper aus.

In allen Geimpften nahm die Zahl dieser Antikörper in den Monaten nach der Impfung konstant ab. Eine Ausnahme bildeten diejenigen, die den Vektorimpfstoff von Janssen (Johnson & Johnson) erhalten hatten. Bei ihnen waren schon kurz nach der Impfung nur wenige Antikörper vorhanden, die dann aber auch nicht weiter zurückgingen. Trotzdem konnten 13 von 15 mit Janssen geimpfte Testpersonen die Omikronvariante nicht neutralisieren. Eine Booster-Impfung mit dem mRNA-Impfstoff von Biontech/Pfizer konnte diese Neutralisationsfähigkeit allerdings teilweise wiederherstellen. Diese Daten stehen in Einklang mit bisherigen Studien und Daten, die gezeigt haben, dass die Booster-Impfung zumindest eine begrenzte Zeit Schutz vor Omikron vermittelt.