Der Süden Deutschlands hat heute Glück. Denn dort zeigt sich der Nachthimmel sternenklar und erlaubt einen wunderbaren Blick auf die Partielle Mondfinsternis. Mitteldeutschland ist dagegen weitgehend bedeckt, so die Wetterprognose für den Abend. Beste Chancen gibt es noch in Südthüringen und vielleicht in der Altmark.