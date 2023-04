Herzerkrankungen Patienten mit Vorhofflimmern haben im Schnitt fünf weitere Erkrankungen

Eine neue Studie, die auf dem Kongress der European Society of Cardiology in Barcelona vorgestellt wurde, hat ergeben, dass Menschen mit Vorhofflimmern durchschnittlich an fünf weiteren Krankheiten leiden. Dazu gehören häufig Bluthochdruck, koronare Herzerkrankungen, Herzinsuffizienz, Adipositas und chronische Erkrankungen der Niere. Diese zusätzlichen Krankheiten verringern das Überlebensrisiko deutlich, dazu müssen 75 Prozent der Patienten mindestens fünf verschiedene Medikamente nehmen.