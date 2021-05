Die gebürtige Schwedin Helander hat sich unterschiedliche Fußabdrücke angeguckt, denn eine milcharme und gemüsereiche Ernährung wirkt sich nicht auf alle Bereiche gleich aus. Biomasse zum Beispiel umschreibt die gesamte Masse an Lebensmitteln, die geerntet wird, um uns zu ernähren. Essen wir die Ernte selber, brauchen wir deutlich weniger, als wenn wir sie an Schwein und Rind verfüttern, um später deren Fleisch zu essen. Wenig Milch und Fleisch heißt also: Gut für den Biomasse-Fußabdruck, genauso wie fürs Ackerland: