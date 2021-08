Wenn eine Schülerin zur Lehrerin sagt "Frau Lehrerin, Sie sind doof" und die Lehrerin darauf antwortet "Da habe ich lange geübt. Ich war früher klüger. Jetzt habe ich den Test bestanden", ist das für manche ein kleines Lachen wert. Wie für den Neurologen Frank Erbguth zum Beispiel. Bei so einem Witz, erklärt der Leiter der neurologischen Uniklinik an der Paracelsus Medizinischen Universität in Nürnberg lachend, wird der Startknopf eines motorischen Programms betätigt und setzt eine Kettenreaktion in Gang setzt.