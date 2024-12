Ein dunkler Tunnel. An dessen Ende scheint ein helles Licht. Ein tiefes, inneres Gefühl von Wärme ist spürbar. Und eine Stimme, die sagt: Geh' ins Licht! Und dann: Ist man im Himmel. So oder so ähnlich geht die Klischee-Erzählung davon, was mit uns passiert, wenn wir gestorben sind.

Warme Lichter, dunkle Landschaften

Und tatsächlich ist die Wahrnehmung eines Lichts, zu dem man hinschweben möchte, ein zentrales Motiv, das in vielen Nahtod-Berichten vorkommt, sagt die Soziologin Ina Schmied-Knittel. Sie forscht am Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene in Freiburg zu genau solchen Erzählungen von Menschen, die überzeugt davon sind, gesehen und erlebt zu haben, was nach dem Tod kommt.

"Auch andere visuelle Wahrnehmungen gehören dazu, etwa paradiesische Landschaften", so Schmied-Knittel. Doch längst nicht immer sei eine Nahtod-Erfahrung warm und positiv: "Es kann auch sein, dass ein negatives, panikhaftes Gefühl damit verbunden ist. In den Berichten tauchen dann dunkle Landschaften auf, auch dämonenhafte und unangenehme Begegnungen und Wesen."

Verschiedene Nahtode in Ost und West

Was sagen uns diese Befunde? Dass nach dem Tod entweder ein Paradies oder ein Horrorfilm auf uns warten? Nicht unbedingt. Die Forschung zeigt, dass die Frage, was Menschen während einer Nahtod-Erfahrung erleben, dadurch geprägt ist, was sie zu Lebzeiten "gelernt" haben, welche Bilder sie also womöglich erwarten.

Ende der Neunzigerjahre war Ina Schmied-Knittel beispielsweise Teil eines Forschungsteams, das die Nahtod-Erfahrungen von Menschen in Ost- und Westdeutschland unter die Lupe nahm, um zu sehen, ob sich durch die verschiedenen politischen, gesellschaftlichen und kulturellen Prägungen aus BRD und DDR Unterschiede zeigen. Ergebnis: Ja. Während die Menschen aus der alten Bundesrepublik eher klassische Nahtod-Motive wie Licht und Wärme nannten, fanden sich in den Berichten der Menschen aus der ehemaligen DDR häufiger auch dunkle Motive und negative Emotionen. Bildrechte: MDR/Ina Schmied-Knittel

"In Ostdeutschland war es so, dass dieses bekannte Nahtod-Muster gar nicht bekannt war, weil eben dieser Themenkomplex der religiösen Erfahrung, der individuellen Erfahrungen des Spirituellen, des Esoterischen, aus dem gesellschaftlichen Diskurs bekanntermaßen ausgeschlossen war", erklärt Schmied-Knittel. "Es passte einfach nicht in das Weltbild des Marxismus-Leninismus."

Die Frage nach dem Ende des Bewusstseins

Sind Nahtod-Erfahrungen am Ende also nicht mehr als kleine, durch unsere Lebensrealität geprägte Halluzinationen, die unser Gehirn uns in unseren letzten Momenten vorspielt? Nun, sagt Ina Schmied-Knittel, zumindest "teilen uns Nahtod-Erfahrungen sehr viel mehr über unser Diesseits mit als über ein möglicherweise vermeintliches Jenseits".

Jedoch, so Schmied-Knittel weiter, seien diese Erfahrungen ein ernstzunehmendes Phänomen, das von der Wissenschaft nicht als Humbug abgetan werden solle: "Da geht es auch darum, dass man auch Hoffnungen in dieses Phänomen setzt, beispielsweise was die Kognitions- und Neurowissenschaften, die Bewusstseinsforschung, betrifft."

Die Frage nach dem Bewusstsein ist vielleicht der Kern, wenn es um Nahtod-Erfahrungen und Mutmaßungen über ein Leben nach dem Tod geht: Wie und wann hört unser Bewusstsein auf zu existieren?

Für Christian Hoppe, Neuropsychologe an der Universitätsklinik für Epileptologie in Bonn, ist die Antwort ganz einfach: "Alle psychischen Funktionen beim Menschen und bei den Tieren hängen von Hirnfunktionen ab. Zu jedem Zeitpunkt und ausnahmslos." Also: Gehirn tot – Bewusstsein vorbei, so der Stand der Hirnforschung.

"Die Person war nie tot"

Also doch alles nur Unsinn, die Berichte vom Licht am Ende des Tunnels, vom Gefühl der Seele, die auf Reisen geht? Christian Hoppe wird ein wenig lauter. "Es ist völlig unbestritten, dass es Nahtod-Erlebnisse gibt. Zu glauben, dass die Personen sich irgendwas ausgedacht haben, um sich wichtig zu machen, das vertritt ernsthaft niemand in der Wissenschaft. Die Berichte werden für glaubwürdig erachtet." Bildrechte: MDR/UK Bonn

Doch wie passt das zusammen damit, dass nach dem Tod unseres Gehirns doch nichts mehr passieren kann? Ganz einfach, sagt Hoppe: "Zwei Punkte können wir festhalten. Die Berichte sind glaubwürdig. Das, was berichtet wird, wurde erlebt. Und zweitens: Die Person war nie tot."

Wie das Gehirn sich seinen Film zusammenschneidet

Bereits wenige Minuten, nachdem es nicht mehr mit Blut und Sauerstoff versorgt wird, stellt unser Gehirn seine Funktionen schrittweise ein. Doch die moderne Medizin ermöglicht es immer häufiger, Menschen kurz vor der kritischen Schwelle zurückzuholen, etwa durch Beatmung und Herzdruckmassage. Und in diesen kritischen Momenten, erklärt Hoppe, funkt das Gehirn noch weiter, kann Eindrücke aufnehmen und verarbeiten – und diese dann nachträglich eben als Nahtod-Erlebnis interpretieren.

Wenn Menschen etwa berichten, sie hätten, obwohl sie schon tot gewesen seien, noch gehört, was im OP-Saal oder im Schockraum besprochen wurde – dann seien das oft einfach ganz normale Eindrücke, die das noch lebende Gehirn aufgenommen habe.