Sterbende: Am Leben bis zum Tod

"Sterbende sind bis zum letzten Atemzug Lebende. Ich gehe mit einem Sterbenden so lange um, als wäre er ganz normal kontaktierbar, bis er verstorben ist", das ist das Credo von Palliativmediziner Sven Gottschling. Er ist Chefarzt am Zentrum für altersübergreifende Palliativmedizin und Kinderschmerztherapie am Universitätsklinikum des Saarlandes und hat jeden Tag mit Abschiednahme, Sterben und Tod zu tun. Mancher Sterbeprozess zieht sich über Tage hin, manches Ende geht sehr schnell.

Egal wie verschieden die Sterbenden und wie unterschiedlich die Ursachen, die zum Sterben führen: So lange Lebenssignale vorhanden sind, so lange sind Patienten am Lebensende noch empfänglich für Nähe: "Wir gehen davon aus, dass Berührungen und auch vertraute Stimmen noch lange wahrgenommen werden, selbst wenn keine sichtbare Reaktion mehr vom Sterbenden zurückkommt", erklärt Gottschling. Körperliche Nähe, Stimmen, leise Musik können die oder den Sterbenden entspannen. Der Palliativmediziner will An- und Zugehörige ermutigen, den Patienten durch Anwesenheit und Nähe zugewandt zu sein.

Menschen sterben ein Stück weit so, wie sie gelebt haben. Sven Gottschling – Palliativmediziner

"Wenn jemand ein totaler Macher war in seinem Leben, dann darf man von so einem Menschen nicht erwarten, dass er sich stillvergnügt auf den Rücken legt, noch einen tiefen Atemzug nimmt und dann friedlich verstirbt. Das sind oft Menschen, die auch im Sterbeprozess sehr viel Aktivität entfalten oder auch einen nach außen deutlich sichtbaren Kampf kämpfen", sagt der Palliativmediziner. So verschieden die Todesursachen, so unterschiedlich die Sterbenden, einige Prozesse, die im Körper der Sterbenden ablaufen, ähneln einander. Bildrechte: Sven Gottschling

Typische Anzeichen des Sterbeprozesses

Kaum noch Hunger oder Durst: Die Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme reduziert sich auf ein Minimum. Das ist ein natürlicher Prozess, der den Körper nicht belastet: Im Sterbeprozess können Magen, Darm und Co. mit Nahrung nichts mehr anfangen. Im schlimmsten Fall landen Flüssigkeiten an Orten, wo sie nicht hingehören: Zum Beispiel in der Luftröhre, was zusätzliches Leiden verursachen kann.