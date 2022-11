Big Bäääm - #Wissen ohne Filter

„Ja, Bäääm mit drei ä! Das muss richtig krachen, richtig reinhauen“, so das erklärte Ziel von Emilia (13), Bela (12) und Moderatorin Maike zum Hoff – wobei der Name des Kinderpodcasts an den Big Bang, den Urknall, erinnern soll. Denn wenn man über große Fragen – ob man beispielsweise Tiere essen sollte oder warum die Natur das Schämen erfunden hat – diskutiert, dann ergeben sich viele neue Facetten und Aspekte. Genau wie beim Urknall – als aus einem Punkt das Universums entstand. Aha- bzw. „Bäääm“-Momente entstehen, wenn die drei Interviews führen, recherchieren, diskutieren, streiten, lachen und sich gegenseitig auf den Arm nehmen – mit jeder Menge Fun Facts für den Pausenhof ...