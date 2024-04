"Narzisstische Personen zielen darauf ab, ihre Überlegenheit einem breiteren Publikum darzustellen. In früheren Studien wurde festgestellt, dass sich das unter anderem auch in Pressemitteilungen von Unternehmen oder Aktionärsbriefen äußert", erklärt Graf-Vlachy. So kann beispielsweise die Größe des Bildes einer Führungskraft im Jahresbericht oder die Häufigkeit, mit der der Name einer Führungskraft in den Pressemitteilungen eines Unternehmens erscheint, betrachtet werden. In ihrer Studie haben die Forschenden solche Analysen nun auf die digitale Präsenz von Personen in sozialen Medien übertragen. "Wir haben gezeigt, dass wir den Narzissmus von Führungskräften anhand ihrer LinkedIn-Profile zuverlässig erfassen können, indem wir die Anzahl der Bilder der Führungskraft, die Länge des Texts in der ‚Info‘-Box und die gelisteten Kenntnisse, Zertifikate und beruflichen Stationen auswerten", so Graf-Vlachy.