Für die Untersuchung der University of California wurde das Verhalten von 800 männlichen Teilnehmern analysiert. Die Forschenden studierten dabei die Vorstellungen der Probanden von Männlichkeit, indem sie sie in Situationen brachten, in denen ihre Männlichkeit in Frage gestellt werden könnte. Dazu gehörte etwa, dass ihre Frau mehr Geld als sie verdiente, sie bei einem sportlichen Wettbewerb verloren oder ihr Kind sie beim Weinen sah. Danach sollten die Teilnehmer Situationen nachspielen, bei denen ein Arbeitskollege ein Vergehen beging, beispielsweise das Verpassen eines Meetings mit einem bedeutenden Kunden, der deswegen das Geschäft platzen ließ. Schließlich wurden die Probanden befragt, ob sie dem Kollegen vergeben würden.