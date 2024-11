IMHO? Glaubt wohl kaum jemand: Abkürzungen in Textnachrichten können Absenderinnen und Absender weniger aufrichtig wirken lassen und zu ausbleibenden Antworten beitragen. Das zeigt eine Untersuchung von amerikanischen und kanadischen Forschenden, die jetzt im Fachblatt Journal of Experimental Psychology veröffentlicht wurde. Die in SMS- und RCS-Nachrichten sowie bei Diensten wie WhatsApp, iMessage, Signal, aber auch in Dating-Apps verwendeten Abkürzungen haben den Ergebnissen zufolge das Potenzial, Distanz zwischen Sender und Empfänger zu schaffen.