Im Experiment mussten fünfzig Studierende einen gefliesten Hindernisparcours absolvieren. Eine Fliese auf halber Strecke war so veranlagt, dass Teilnehmende darauf unvorhersehbar ausrutschen konnten. Während des Absolvierens mussten die Studierenden entweder nichts oder die Textnachricht "The quick brown fox jumps over the lazy dog" tippen, ein englischer Satz, in dem alle Buchstaben des Alphabets vertreten sind. Die Teilnehmenden wussten vorab nur, dass sie möglicherweise ausrutschen oder auch nicht ausrutschen würden.