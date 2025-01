Wenn es nach der deutschen Bevölkerung geht, dann ist die Demokratie als Staatsform nicht in Gefahr. Knapp 99 Prozent halten die Idee der Demokratie für sehr gut oder eher gut. Das geht aus dem 164 Seiten starken "Deutschland-Monitor 2024" hervor, einer Zusammenarbeit zwischen dem Zentrum für Sozialforschung Halle (ZSH), dem Institut für Politikwissenschaft der Friedrich-Schiller-Universität Jena sowie dem GESIS Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften in Mannheim. Die Befragungszeiträume lagen dabei in April, Mai und Juni 2024. Jetzt wurden die ausgewerteten Ergebnisse vorgestellt.

Unzufriedener als mit der Demokratie-Idee an sich ist man in Deutschland allerdings mit der Umsetzung. So sinkt die Zufriedenheit schon ein wenig, wenn es um die deutsche Verfassungsordnung geht – im Osten mehr als im Westen. Und noch stärker wird dieser Trend bei der Frage nach dem tatsächlichen praktischen Funktionieren der Demokratie hierzulande. In Ostdeutschland ist da eine Mehrheit (53 Prozent) sehr unzufrieden oder eher unzufrieden. In Westdeutschland beträgt diese Quote 36 Prozent.