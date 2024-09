Sprachen sind so verschieden wie wir Menschen. Es gibt Sprachen, die keine Zahlen kennen oder ganz andere Konzepte für rechts oder links, oben und unten. Aber selbst in fremden Sprachen können wir erkennen, wann ein Wort endet und ein neues beginnt. Warum ist das so? Diese Frage war bisher nicht erforscht. Aber offenbar so bedeutsam, dass gleich ein internationales Team sich auf die Suche nach der Antwort gemacht hat. Forscherinnen und Forscher des Leipziger Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie, des CNRS Laboratoire Structure et Dynamique des Langues (SeDyL) in Villejuif/Frankreich, der Humboldt Universität zu Berlin und des Leibniz-Zentrums Allgemeine Sprachwissenschaft (ZAS), ebenfalls in Berlin.