Das Vertrauen in das Grundgesetz variiert in den alten und neuen Bundesländern. Insgesamt 68 Prozent der in Ostdeutschland sozialisierten Befragten glauben, dass sich das Grundgesetz bewährt hat. In den alten Bundesländern liegt die Akzeptanz höher. Hier gaben 87 Prozent der Befragten an, dass sich die Verfassung bewährt hat. "Man muss bedenken, dass in Ostdeutschland das Grundgesetz erst seit 34 Jahren gilt", erklärte Studienleiter Vorländer. Auch in den alten Bundesländern habe es gedauert, ehe das Grundgesetz anerkannt und akzeptiert worden ist. Zudem sei die Entwicklung im Osten durch die Transformationszeit viel unruhiger verlaufen. "Eine Akzeptanz von knapp 70 Prozent ist eine sehr akzeptable Zahl."