Autismus Mehrsprachigkeit fördert kognitive Fähigkeiten von Kindern

Eine Erklärung für den positiven Einfluss von Mehrsprachigkeit auf die kognitiven Fähigkeiten von Kindern bietet das schon länger bekannte Forschungskonzept des sogenannten "zweisprachigen Vorteils". Demnach sorgt die tägliche Erfahrung des ständigen Wechsels zwischen zwei konkurrierenden Sprachen im Gehirn für eine verbesserte exekutive Kontrolle. Den Studienautoren zufolge sind die so erworbenen exekutiven Fähigkeiten wiederum wichtig, um in der Schule und später am Arbeitsplatz erfolgreich zu sein. Menschen mit Autismus haben mit der exekutiven Funktion oft Schwierigkeiten, was sich auf ihre Fähigkeit auswirkt, tägliche Aufgaben zu bewältigen und sich an neue Situationen anzupassen.