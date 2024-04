Was dagegen helfen kann, ist den Spieß einfach mal herumzudrehen. Nicht nur betrachten, was gerade schlecht läuft, sondern auch gezielt dankbar sein für das, was gut läuft. Denn unser Gehirn nutzt gern ausgetretene Pfade, um Informationen effektiv zu transportieren. Immer, wenn wir einen Gedanken fassen, bilden die Synapsen dafür untereinander Brücken. Wenn dieselben Synapsen häufig miteinander kommunizieren, rücken sie näher zusammen, damit sie die Information schneller weitergeben können. Wer also regelmäßig negative Gefühle hat, erzieht sein Gehirn gewissermaßen dazu, pessimistische Gedanken optimistischen vorzuziehen – schlicht, weil es sich für sie weniger anstrengen muss.