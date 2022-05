Die Unfähigkeit, über die eigenen Gefühle sprechen zu können, sieht der Leipziger Künstler Florian Schurz oft begründet in unserer Sozialisation, besonders häufig in der männlichen Sozialisation. Verschiedene Auslöser brachten ihn dazu, sich intensiver mit dem Thema zu befassen, z.B. eigene Erfahrungen der Zurückweisung in der Pubertät oder Gespräche im Freundeskreis über männliche Privilegien. Doch es war der Anschlag in Halle 2019, der ihn plötzlich und ganz drastisch ein völlig verzerrtes Weltbild vor Augen führte, das von männlicher Dominanz und Gewalt geprägt ist. Ein Trigger-Moment für Schurz, sich weiter kritisch mit den Folgen falscher Rollenbilder und der gesellschaftlichen Verantwortung vor allem von privilegierten Männern zu befassen.

Florian Schurz wurde 1985 in Dresden geboren und zog für das Studium nach Halle an die Kunsthochschule Burg Giebichenstein, wo er im Fachbereich Zeitbasierte Künste abschloss. Heute lebt, forscht und arbeitet er in Leipzig. Er erhielt mehrere Auszeichnungen und Förderungen. Zuletzt hatte er im April mit "In Touch" seine erste Einzel-Ausstellung in der Leipziger Baumwollspinnerei.