Eine aktuelle Studie hat das emotionale Erleben von Schülerinnen und Schülern der Jahrgangsstufen fünf bis neun an Haupt- und Realschulen sowie an Gymnasien in Bayern in Bezug auf den Mathematikunterricht untersucht. Die Forschenden kommen zu dem Ergebnis, dass die Teenager mit zunehmendem Alter immer weniger positive Emotionen erleben, die negativen Emotionen werden hingegen stärker. Außerdem untersuchten die Forschenden, wie sich die schulischen Leistungen der jungen Erwachsenen analog dazu veränderten. Diejenigen mit mehr positiven und weniger negativen Emotionen in der fünften Klasse hatten in den kommenden Jahren einen größeren Leistungszuwachs.