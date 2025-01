Forschende befürchten, dass diese Entscheidung bei Meta Folgen für die Demokratie haben, denn: Fake-News sind nicht dasselbe wie eine klassische "Zeitungsente", eine Falschmeldung, die aus Versehen passiert ist. Fake-News haben häufig eine politische Komponente. Ein Beispiel dafür ist die Eskalation der Gewalt gegen die ethnische Minderheit Rohingya in Myanmar 2017. Der Gewalt vorangegangen waren Inhalte auf Facebook, darunter Fake-News, die Stimmung gegen die Gruppe machten und so den Hass beförderten. Der darauffolgende Genozid war damals ein Auslöser für Facebook, gegen Fake-News auf der Plattform vorzugehen.

Sogenannte "Faktenchecks" haben sich in den vergangenen Jahren in diesem Zusammenhang entwickelt. Lena Frischlich ist Professorin am Digital Democracy Centre der Süddänischen Universität in Odense. Sie sagt, Faktenchecks seien wichtig, denn "schließlich haben die wenigsten von uns Zeit, alles selbst zu überprüfen, was beim Warten auf den Bus über den Bildschirm unseres Smartphones läuft".