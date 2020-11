Das sagt Dr. Karsten Rinke vom Umweltforschungszentrum (UFZ) in Leipzig. Da horchen vermutlich alle auf, die sich im Sommer gern mal in einen See stürzen. Aber egal, ob Seeschwimmer oder Landschaftsgenießer, wir alle sollten bei solchen Prognosen hinhören, besonders, wenn es sich um Trinkwasserspeicher handelt.

Im Gardasee darf man schwimmen, im Sommer ist das Wasser bis 22 Grad Celsius warm. Bildrechte: UniTrento/GiovanniCavulli

Die Leipziger Forscher haben in einer Studie die Folgen verschiedener Erwärmungsszenarien für die Rappbodetalsperre im Harz untersucht. Das Szenario mit ungebremstem Klimawandel würde demnach für die unterste Wasserschicht drei Grad mehr bedeuten - und das Wasser da unten wäre damit acht Grad warm. Das macht das Gewässer auch oben temperaturtechnisch noch nicht ganz zur "Badewanne", aber drin schwimmen ist ja eh verboten. Nur was bedeutet so eine Wassererwärmung für die Wasserwirtschaft? Schließlich ist die Rappbodetalsperre im Harz die größte Trinkwassertalsperre Deutschlands. Und wenn sich die Temperatur in so einem Gewässer in solchen Dimensionen verändert, hat das Folgen.