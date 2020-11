Möglich sind solche Anpassungen fast überall: In Sachsen-Anhalt versucht man gerade, klimabeständige Wälder zu pflanzen. Oberstes Gebot: Diversität, also Mischwälder. Je mehr Arten, desto stabiler ein System, erklärt Umweltforscher Josef Settele:

So viel Diversität haben wir aber auf Feldern und in Wäldern nicht mehr zu bieten. Es muss also ordentlich was passieren. Jetzt kann man den Kopf in den Sand stecken und verzweifeln. Man kann aber auch die Chancen sehen. Sachsen-Anhalts Umweltministerin Claudia Dalbert hat sich für zweites entschieden: