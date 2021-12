Das muss zeitweise ein ziemlich ulkiger Anblick sein, weil die Tiere beide Geweihseiten nicht gleichzeitig, sondern nacheinander verlieren. So wird das Rentier vorrübergehend zu einer Art Einhorn, gewissermaßen. Wichtig ist aber der Zeitpunkt des Abwurfs: Der findet bei Männchen im Herbst, bei Weibchen im Frühjahr statt. Die Tatsache, dass in sämtlichen Darstellungen die Zugtiere des Weihnachtsmannschlittens zur Weihnachtszeit mit Horn ausgestattet sind, kann nur bedeuten: Es sind Weibchen. Auch das Argument, Rudolph und Co. könnten auf der Südhalbkugel zugegen sein, kann nicht stimmen. Zwar findet Weihnachten dort im Sommer statt, aber dann liegt eben auch kein Schnee. Ohnehin ist der Verbreitungsraum von Rentieren auf Nordamerika, Nordeuropa und Nordasien beschränkt (mit einer winzigen Ausnahme).

Rote Nase? Haben sie doch alle.

Sie mögen jetzt argumentieren, dass die Darstellung der Rentiere beim Weihnachtsmann sowieso mit einer gehörigen Portion künstlerischer Freiheit passiert. Schon allein die rote Nase, wo gibt's denn sowas? Lassen Sie sich eines Besseren belehren: Der Fehler liegt vielmehr darin, dass nur Rudolphine eine rote Nase hat und die anderen Weibchen nicht. Die Nase leuchtet bei manchen Rentieren auch in der Nicht-Weihnachtswelt rot, weil sich direkt unter der Haut eine hohe Konzentration an Äderchen befindet. Die haben einen Zweck: Da sich die Tiere zumeist in eher frischeren Gefilden aufhalten, wird die Nase so mit wärmenden Blut versorgt.

Ren, Rentier, Karibu? Alles das gleiche Tier! Ren ist fachsprachlich für Rentier. Die wilde Art in Nordamerika heißt Karibu (Caribou), die domestizierte ebenfalls Rentier. Rentiere sind die einzige domestizierte Hirschart.

Apropos Wärme. Ein Mythos wäre noch zu klären. Um möglichst alle Kinder auf der Welt irgendwie zwischen Heiligabend und Weihnachtsmorgen zu erreichen, müssen Weihnachtsmann und Schlitten sportliche zehn Millionen Kilometer pro Stunde schnell sein. Sollte das für Rudolph und Familie kein größeres Problem darstellen, kommt ein anderes hinzu: Reibung. Die Tierchen wären einer Energie von 37 Trillionen Joule ausgesetzt. So viel Leistung bringen sonst nur 25 Milliarden Kernkraftwerke auf die Beine. Ein ordentlicher Luftwiderstand, der so viel Reibungswärme erzeugt, wie 250 Milliarden Raumschiffe beim Wiedereintritt in die Atmosphäre.

Das hieße nicht, dass zu Weihnachten gegrilltes Rentierfilet vom Himmel regnet. Sondern dass von den armen Tieren überhaupt nichts mehr übrig bleiben würde. Bei all den Unsicherheiten also lieber ein Weihnachten ohne Rentier, so ganz altdeutsch? Na, bringen Sie das mal ihren Zöglingen bei. Und Weihnachten ist nicht nur das Fest des Rentieres – sondern, das hat uns Loriot nahegelegt – auch das Fest des Kindes!