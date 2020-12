Ziel ist es, so einen Einblick in den Menüplan der Echsen zu bekommen. Wir wollen genauer wissen, welche Art von Algen sie fressen, da wir herausgefunden haben, dass auf ein- und derselben Insel unterschiedliche Populationen leben. Aber: Unterscheiden sich diese auch in dem, was sie verzehren?

Denisse Dalgo