Dass es auch im Tierreich Homo- und Bisexualität gibt, ist nicht neu. Bei rund 1.500 Tierarten haben Forschende verschiedene Spielarten dieses Miteinanders beobachtet, unter anderem bei Pinguinen, Meeressäugern und Bonobos. Allerdings meist nur gelegentlich und bei Tieren in menschlicher Obhut. Daher blieb bislang strittig, inwieweit diese Verhaltensweisen für wildlebende Artgenossen wirklich typisch sind. Bei Rhesusaffen gibt es solche nicht-heterosexuellen Kontakte allerdings häufig; das zeigen die Ergebnisse einer Langzeitstudie aus Puerto Rico, die in freier Wildbahn durchgeführt wurde.

Sex mit anderen Männchen ist bei dieser Primatenart offenbar Gang und Gäbe, denn 72 Prozent der beobachteten männlichen Rhesusaffen praktizieren ihn, dokumentierten Jackson Clive und seine Kollegen vom Imperial College London. Drei Jahre lang analysierten sie das "Wer mit Wem?“ von insgesamt 236 Männchen auf der Insel Cayo Santiago. Das überraschende Ergebnis: "Insgesamt stellten wir fest, dass gleichgeschlechtliche Paarungen sogar häufiger vorkamen als Paarungen zwischen Männchen und Weibchen", so Clive.

Bisexuelle Rhesusaffenmännchen sind für paarungsbereite Weibchen attraktiv. Bildrechte: imago/blickwinkel

Offenbar schmieden die Rhesusaffen durch die gleichgeschlechtlichen Kopulationen Allianzen, die ihnen helfen, sich bei Konflikten besser durchsetzen zu können. Das steigert ihre Chancen bei den paarungsbereiten Weibchen. "Diese sozialen Vorteile können zumindest zum Teil erklären, warum sich diese Praxis bei dieser Affenart evolutionär erhalten hat“, so Clive und seine Kollegen.



Sie sehen darin sogar eine evolutionäre Strategie. Denn auch bei Rhesusaffen in Thailand und Indien sei das beobachtet worden und die Tiere von Cayo Santiago wären demnach keine Ausnahme. Übrigens pflegen auch weibliche Primaten gleichgeschlechtlichen Sex, die Forscher hatten sich jedoch in ihrer Studie auf die Männchen konzentriert.