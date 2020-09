Die Beobachtung der variablen Struktur von M87* mit dem EHT ist eine Herausforderung, die uns in den kommenden Jahren beschäftigen wird. Wir arbeiten gerade an der Analyse der 2018er-Daten und bereiten weitere Observationen für 2021 vor, bei denen wir neue Teleskope nutzen werden wie NOEMA in Frankreich, das Greenland-Telescope sowie Kitt Peak in Arizona.

Anton Zensus, Direktor MPIfR