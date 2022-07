Zwar sei China weltweit dafür kritisiert worden, die Wiedereintrittsrisiken nicht richtig abgeschätzt zu haben, aber andere Raumfahrtstaaten inklusive den USA träfen ganz ähnliche Entscheidungen in Bezug auf unkontrollierte Wiedereintritte, schreiben die Forschenden. Es gebe bisher keinen internationalen Konsens darüber, auf welchem Niveau hier ein akzeptables Risiko liege.

Raketenstufen verglühen nicht komplett

Das Problem entsteht durch die Konstruktion von Raketen, erläutern die Forschenden. Einige Raketen hätten "Booster", die während des Starts suborbital abgeworfen würden und noch mit einiger Präzision im Ozean landeten. Doch dann haben alle Raketen auch einen "Kern" und eine "erste Stufe", die entweder suborbital und orbital abgeworfen werden. Wenn die sogenannte Kernstufe eine Umlaufbahn erreiche, dann werde sie entweder im Orbit aufgegeben – so wie bei den chinesischen Langer Marsch 5B-Raketen aus unserem Beispiel – oder aber sie wird mithilfe eines kontrollierten Wiedereintritt auf den Erdboden zurückgebracht.

Die sowjetischen Raumstation Saljut-7 ist 1991 in Einzelteilen auf die Erde gestürzt. Bildrechte: IMAGO / ITAR-TASS

Wenn die Raketenstufe in einer Zone "zurückgelassen" wird, die auf ihrer Laufbahn am nächsten zur Erde ist, dann verringert der Gaswiderstand dem Forschungsteam zufolge allmählich seine Höhe und führt schließlich dazu, dass das Teil unkontrolliert wieder in die Atmosphäre eintritt. Notwendig sei das aber keinesfalls: Für einen kontrollierten Wiedereintritt aus dem Orbit könnte man die Raketenstufe mithilfe eines Motors in abgelegene Bereiche des Ozeans oder eine kaum besiedelte Region ablenken. Die Technik dafür sei bereits entwickelt und vorhanden, heißt es in der Analyse.

Und dann hätten die meisten Raketen noch eine oder mehrere "obere Stufen", in denen unter anderem die Nutzlast – also zum Beispiel ein Satellit – transportiert wird. Diese würden nur selten kontrolliert zur Erde zurückgebracht und meist (60 Prozent im Jahr 2020) im Orbit zurückgelassen. Auf genau diese "Raketenkörper" habe sich das Forschungsteam in seiner Analyse konzentriert. Die Raketenteile blieben über Tage, Monate oder sogar Jahre im Orbit und stellten auch eine Gefahr für Satelliten dar, mit denen sie kollidieren können. Aber sie zerfallen teilweise auch in kleinere, aber immer noch zerstörerische Teile Weltraumschrott. Und wenn größere Teile auf die Erde herunterfallen, überstehen Bruchstücke durchaus die Hitze des atmosphärischen Wiedereintritts. Die sind dem Forschungsteam zufolge potenziell tödlich und ein ernsthaftes Risiko an Land, auf See und für Menschen in Flugzeugen.

Größte Gefahr in Äquatornähe