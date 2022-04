Boeing plant zusammen mit der Nasa einen weiteren unbemannten Testflug der neuen Raumkapsel Starliner. Das Raumschiff CST-100 Starliner (CST für Crew Space Transportation) soll laut dem aktuellen Zeitplan mit einer Atlas V Rakete am 19. Mai um 18:54 Uhr Ortszeit im Kennedy Spacecenter in Floria abheben (in unserer Zeitzone also am 20. Mai kurz vor 1 Uhr in der Nacht). Es wäre der zweite Testflug für die Kapsel (Orbital Flight Test-2, kurz OFT-2), die demnächst Astronauten von amerikanischem Boden zur internationalen Raumstation ISS bringen soll. Aufgrund einer Reihe von technischen Problemen hatten frühere geplante Starts zur ISS immer wieder verschoben werden müssen.