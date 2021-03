Nach Weizen und Gerste steht nun auch der Gen-Pool der dritten für Deutschland und Europa wichtigen Getreideart Roggen (Secale cereale) der Wissenschaft zur Verfügung. Einem internationalen Forschungsteam unter Führung des Leibniz-Instituts für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung (IPK) in Gatersleben in Sachsen-Anhalt ist es nach mehreren Jahren gelungen, das Roggen-Genom nahezu vollständig zu entschlüsseln. Ihre Ergebnisse veröffentlichten die Wissenschaftler im Magazin Nature Genetics .

Bereits 2018 war die IPK-Arbeitsgruppe "Genomik Genetischer Ressourcen" unter Leitung von Prof. Dr. Nils Stein führend an der Entschlüsselung des Brotweizen-Erbguts beteiligt. Dessen nahezu vollständige Sequenzierung war wegen seiner besonderen Größe und Komplexität lange Zeit für unmöglich gehalten worden. Schließlich ist das Genom des Brotweizens (Triticum aestivum) mehr als fünfmal so groß wie das des Menschen und verfügt über 21 Chromosomen. Bei Gerste (Hordeum vulgare) und Roggen sind es nur sieben Chromosomen.

Warum aber das größere Weizen-Genom zweieinhalb Jahre eher sequenziert wurde als das scheinbar einfachere Roggen-Erbgut, erklärt Genomiker Stein unter anderem mit einem "viel größeren wirtschaftlichen Interesse". Tatsächlich ist Brotweizen mit etwa 220 Millionen Hektar Anbaufläche die weltweit am meisten genutzte Getreideart. Auf Platz zwei folgt Gerste mit knapp 52 Millionen Hektar, während der kälteresistentere Roggen weltweit nur auf rund 5,5 Millionen Hektar angebaut wird. Der Schwerpunkt des Roggen-Anbaus liegt übrigens in Mittel-, Ost- und Nordeuropa, wobei Deutschland mit jährlich über 3,2 Millionen Tonnen der größte Roggenproduzent der Welt ist.

Nun fragt man sich allerdings, warum das Roggen-Genom bei einer etwa gleichen Anzahl "protein-kodierender Gene" deutlich größer ist als das Genom der Gerste und das Subgenom des Brotweizens? Der Grund dafür liegt in einer besonders großen Anzahl sich oft wiederholender DNA-Abschnitte beim Roggen, erklärt Stein. Bei dieser "repetitiven DNA" handle es sich um Bereiche, "die sich im Roggen-Genom autonom vervielfältigt und dazu geführt haben, dass die einzelnen Chromosomen größer wurden", so der Genomiker. Zwar sei die biologische Funktion dieser DNA-Sequenzen bis heute nicht vollständig geklärt. Jedoch wisse man, dass diese Genom-Informationen wesentlich "zur Regulierung der Gene und zur Variabilität" des Roggens beitragen.

Aber gerade diese vielfach und teils sogar tausendfach wiederkehrenden DNA-Abschnitte sind eben auch maßgeblich für die sehr späte Entschlüsselung des Roggen-Erbguts verantwortlich. Um nämlich ein Genom sequenzieren zu können, muss man es erst einmal in kleine Stücke zerkleinern, die für eine molekularbiologische Entschlüsselung geeignet sind. Das Problem ist allerdings, dass man die Teilabschnitte der Genom-Sequenz anschließend vollständig und in der richtigen Reihenfolge wieder zusammensetzen muss, was durch die große Masse an "repetitiver DNA" natürlich besonders erschwert wird.