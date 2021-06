Was haben Bergahorn, Akee-, Longanfrucht und Litschi gemeinsam? Zum einen zählen sie alle zur Familie der Seifenbaumgewächse Sapindaceae. Zum anderen enthalten sie den gleichen Giftstoff: Hypoglycin A. Man findet ihn im Fruchtfleisch reifer und unreifer Früchte in verschiedenen Konzentrationen, es gibt ihn in Frucht-Schalen, in Samen, Sprösslingen, oder Blättern. Geringe Mengen dieses Stoffs hat nun ein Forschungsteam der Universität Halle-Wittenberg erstmals auch in Rohmilch nachgewiesen. Genauer gesagt in Milchproben aus Milchtanks oder Abfüllstationen, die Betriebe in Norddeutschland zur Verfügung gestellt hatten. Dabei wurden Proben aus Sammeltanks untersucht und nicht die Milch einzelner Kühe, sagt Professorin Dr. Annette Zeyner vom Institut für Agrar- und Ernährungswissenschaften der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Die Konzentration der Substanz lag den Messungen zufolge bei 17 und 69 Mikrogramm pro Liter Milch. "Das sind geringe und sehr unterschiedliche Konzentrationen. Wenn man aber bedenkt, dass auf der Weide nur ein einziger Baum stand und die Proben aus einem Sammeltank stammten, war es für uns überraschend, überhaupt etwas nachweisen zu können", sagt Zeyner. In Proben aus anderen Tanks wurde nämlich kein Hypoglycin A nachgewiesen.