Die Waldbrände in Kanada werden inzwischen als die heftigsten seit vielen Jahren eingestuft. Aktuell lodern rund 500 einzelne Brandherde. Mehr als die Hälfte davon ist laut Behörden außer Kontrolle. Vor allem in der Provinz Québec erreicht die Rauchsäule inzwischen die oberen Schichten der Atmosphäre, wo der Ruß globale Distanzen überwinden kann. Laut dem europäischen Umweltinformationsdienst Copernicus wurde durch die Feuer inzwischen weit mehr CO2 freigesetzt als im gleichen Zeitraum in den Vorjahren.

Bei uns könnten die Rußpartikel in der oberen Atmosphäre in den kommenden Wochen für zusätzlichen Regen sorgen. "Durch die größere Anzahl an Kondensationskeimen in der höheren Troposphäre steigt die Effizienz der Niederschlagsbildung. Damit haben die Brände bedingt Einfluss auf unser Wettergeschehen", schreibt der DWD in einer Mitteilung. Für den Mittwoch wird eine neue Tiefdruckfront erwartet, die Mitteldeutschland überquert und örtlich zwischen fünf und zwanzig Litern Niederschlag bringen soll.