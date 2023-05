Nicht überall auf der Nordhalbkugel ist es aktuell so feucht und kühl wie in Deutschland. Neben Spanien ist es aktuell auch im Nordwesten Kanadas und in Teilen Russlands überdurchschnittlich warm und trocken. Seit viertem Mai werden nun im kanadischen Bundesstaat Alberta Waldbrände beobachtet. Inzwischen können 29 einzelne Brandherde unterschieden werden. Laut den Daten der europäischen Umweltsatelliten Copernicus wurden durch die Feuer in diesem Jahr bereits fünf Megatonnen CO2 freigesetzt.