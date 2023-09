Wie wirkt sich passive Immunisierung auf das Krankheitsrisiko ein Jahr später aus?

Die Verabreichung von Antikörpern wird auch passive Immunisierung genannt. Passiv, weil der Körper nicht selbst lernt, eigene Verteidigungs-Eiweiße herzustellen, sondern von den künstlich hergestellten abhängt. Allerdings kann das bereits ausreichen, um ein Baby sicher über die schwierigen ersten Lebensmonate zu bringen.

Bernhard Resch, stellvertretender Leiter der Geburtsmedizin an der Medizinischen Universität in Graz, Österreich, sagt, dass es zwar noch keine Daten dazu gibt, wie gut Kinder durch eine zweite RSV-Saison kommen, wenn sie in der ersten durch monoklonale Antikörper passiv geschützt waren und keine eigene Immunität aufgebaut haben. "Prinzipiell sollte es aber so sein, dass die älteren Kinder mit der Infektion besser klarkommen und dass sie es mit der Überbrückung des ersten Winters geschafft haben."

Maternale Impfung: Mütter geben nach Impfung Nestschutz an Kinder weiter

Eine Alternative wäre, die Kinder bekämen einen Nestschutz von ihren Müttern. Das geht, indem Frauen während der Schwangerschaft geimpft werden. Bildet ihr Immunsystem dann Antikörper, werden diese an die Kinder weitergeben und schützen sie in der Regel in den ersten drei bis sechs Monaten des Lebens. Bei der Grippe (Influenza) oder beim Keuchhusten (Pertussis) funktioniere das bereits sehr gut, sagt Folke Brinkmann.