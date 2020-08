Impfstoffe sollen die breite Bevölkerung, also sehr viele unterschiedliche Menschen vor einer Infektion schützen. Deshalb werden sie an sehr viele, in der Regel gesunde, Menschen ausgegeben. Eine solche hohe Zahl von Empfängern bedeutet aber, dass auch seltene Nebenwirkungen auftreten werden. Oft kommt es zu Schmerzen an der Einstichstelle, manchmal auch zu einem leichten Impffieber. Im schlimmsten Fall kann die Nebenwirkung aber auch darin bestehen, dass ein Impfstoff nicht schützt, sondern eine Infektion verschlimmert. Um solche Folgen zu bemerken und systematisch zu erfassen, werden Impfstoffkandidaten in der Phase-III an sehr vielen, sehr unterschiedlichen Probanden getestet.