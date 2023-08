Die russische Raumsonde Luna-25 ist am Mittwoch erfolgreich in die Umlaufbahn des Mondes eingetreten. "Zum ersten Mal in der jüngeren russischen Geschichte wurde um 12:03 Uhr Moskauer Zeit (11:03 Uhr MESZ) eine automatische Station in der Mondumlaufbahn platziert", teilte die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos mit. Alle Systeme arbeiteten normal und die Kommunikation sei stabil, erklärte ein Sprecher.