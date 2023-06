Doch seit 1976 ist einiges passiert: Das kommunistische Regime der UdSSR ist untergegangen und Russland ist zu einem wichtigen Partner in der Raumfahrt herangewachsen. Ohne die Föderation wären nach dem Ende des amerikanischen Space-Shuttle-Programms keine Raumfahrenden mehr in den Orbit und somit zum Gemeinschaftsprojekt zwischen den Europäern, Kanadiern, Japanern, US-Amerikanern und Russland – der Internationalen Raumstation ISS – gelangt.

Ohne die internationale Zusammenarbeit kann die Raumstation nicht bestehen. Russland will jedoch mit seiner geplanten Ross-Raumstation (Russian Orbital Service Station) auch aus dem ISS-Programm aussteigen. Wenn alles nach Plan verläuft, soll diese ab 2027 im All platziert werden und Russland würde im Folgejahr aus dem internationalen Gemeinschaftsprojekt aussteigen. Die USA wollen die ISS dann voraussichtlich 2031 in der Erdatmosphäre kontrolliert zum Absturz bringen.

Noch kurz vor dem Ukrainekrieg hatten China und Russland ihre großen gemeinsamen Pläne für die Kolonisierung des Mondes vorgestellt. Doch seit dem Angriffskrieg wurde es still um die Kooperation. Die chinesische Regierung und ihre Raumfahrtbehörde CNSA verkünden zwar regelmäßig ihre engagierten Ziele für ihre Mondbasis, die voraussichtlich ab 2027 entstehen soll, von einer möglichen Kooperation mit Russland wird in der Öffentlichkeit jedoch nicht mehr gesprochen.

Abseits vom Machtkampf zwischen China und den USA will Russland dieses Jahr zum Mond fliegen. Ursprünglich war der Launch für den 13. Juli 2023 angesetzt, musste jedoch erneut verschoben werden. "Die statistische Simulation der Schlüsselphase der Mission – eine weiche Landung auf der Mondoberfläche – steht kurz vor dem Abschluss", sagte ein Roskosmos-Sprecher gegenüber der russischen Nachrichtenagentur Tass am 31. Mai 2023.

Ziel der Mission ist eine sanfte Landung in der Südpolregion des Mondes. In dieser Region will auch die amerikanische Raumfahrtbehörde Nasa mit ihrer Mission Artemis III landen. Mit ihr sollen die erste Frau und der nächste Mann auf der Mondoberfläche landen. Einer von ihnen wird eine Person of Color (PoC), eine farbige Person sein. Aber auch die Chinesen wollen ihre Mondbasis am Südpol errichten.