Bodenlos nachhaltig Reycling: Salatzucht auf Abwasser

Wer erinnert sich eigentlich noch an den letzten ergiebigen Regenguss? Die Sorge vor einer erneuten Dürre und vor Ernteausfällen wächst. Also was tun, wenn das Wasser wegbleibt? Dann nutzt man einfach das Abwasser noch einmal! Abwasser recyceln klingt eklig? Mag zwar sein, aber es bietet eben auch Möglichkeiten, zeigt das Projekt HypoWave. Forschende haben ein sogenanntes hydroponisches System entwickelt, in dem Salat in behandeltem kommunalem Abwasser wächst - ganz ohne Erde.

von Kristin Kielon