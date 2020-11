In den Ergebnissen der in "frontiers in Psychologie" veröffentlichten Studie sieht Prof. Gert Hald die Grundlage für Interventionsmethoden, die nun entwickelt werden müssten, um Menschen nach ihrer Scheidung zu helfen. Das könne im persönlichen Gespräch, in einer Therapie erfolgen, aber genauso online. So entwickelten die Forscher mit "Cooperation After Divorce" eine Online-Plattform, die Geschiedenen hilft, den empfundenen Stress und dessen nachteilige Auswirkungen auf die geistige und körperliche Gesundheit zu reduzieren. Deren Wirksamkeit konnten sie in einer Studie an insgesamt 1.856 Teilnehmern nachweisen.