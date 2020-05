Kennen Sie den Tigerschnegel? Ja? Dann kümmern Sie sich wohl um einen Garten und kennen das Elend, wenn Schnecken Ihre Erdbeeren angefressen haben, die ersten zarten Keime von Bohnenpflanzen oder einfach nur, weil Sie barfuß in eine 'reingetreten sind. Dann haben Sie bestimmt auch schon mal gehört, das der Tigerschnegel - eine 10 bis 20 Zentimeter lange Nacktschnecke - andere Schnecken frisst, ein regelrechter Fressfeind soll er sein. Die gute Nachricht: Man kann sich gegen Schnecken im Garten wehren. Die schlechte: Der Tigerschnegel ist nicht die Rettung. Dabei wird er in Gartenforen im Internet oft als genau das angepriesen: als Helfer gegen Schnecken. Er fresse andere Schnecken auf, man solle ihn strategisch günstig im Garten ansiedeln, da er sich in einem bestimmten Radius bewege.

Dr. Heike Reise vom Senckenberg-Institut in Görlitz, Spezialistin in Sachen Schneckenforschung, sieht das aus zwei Gründen kritisch. Zum einen weiß sie: "Tigerschnegel erreichen niemals eine so hohe Populationsdichte". Zum anderen sei der Tigerschnegel in erster Linie ein Grünfresser. Als Räuber habe er keinen großen Effekt auf die Schneckenpopulation im Garten. Kaufen müsse man Tigerschnegel übrigens nicht, die seien ohnehin da, sagt Dr. Heike Reise: